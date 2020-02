Ein 59-jährige Kärntnerin ist am Montag bei einem Skiunfall am Nassfeld bei Hermagor an der Schulter verletzt worden.

Hermagor. Laut Polizei stieß sie mit einem 36-Jährigen aus Polen zusammen, beide stürzten. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Der Pole war unverletzt geblieben.