6.000 Euro Unterstützung – doch immer mehr Nahversorger sperren zu

Obwohl das Land Kärnten kleine Lebensmittelhändler mit bis zu 6.000 Euro jährlich unterstützt, schließen immer mehr Nahversorger. Vor 25 Jahren gab es noch 500, heute sind es weniger als 200 – und die Zahl sinkt weiter.

Kärnten. Trotz finanzieller Unterstützung durch den Nahversorgerbonus schließen immer mehr kleine Lebensmittelgeschäfte in Kärnten. Vor 25 Jahren gab es noch 500, heute sind es weniger als 200. Bis zu 6.000 Euro pro Jahr erhalten Händler als Förderung – ein wichtiger Beitrag, aber kein Rettungsanker. Laut Experten braucht es weitere Maßnahmen, um die Nahversorgung langfristig zu sichern.

