Hüttenberg. Ein 62 Jahre alter Mann aus der Steiermark hat am Mittwochabend auf der Görtschitztal Straße (B92) bei Hüttenberg in Kärnten (Bezirk St. Veit) einen Motorradunfall gehabt. Laut Polizei war er im Freilandgebiet in einer Kurve von der Straße abgekommen und gestürzt. Mit einem Brustwirbelbruch wurde er ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.