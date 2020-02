79-Jähriger erzeugte, konsumierte und gab Cannabis weiter.

St. Veit/Glan. Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan ist verdächtig zumindest seit dem Jahr 2017 bis 06.02.2020 in seinem Wohnhaus Cannabis, in einer die Grenzmenge übersteigenden Menge erzeugt, konsumiert und an mehrere Personen weitergegeben zu haben. Einem 25-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan überließ der 79-Jährige mindestens 20 Gramm Cannabiskraut unentgeltlich.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos St. Veit/Glan und der PI Brückl wurde am 6.2.2020, gemeinsam mit dem EKO Cobra, den Polizeidiensthundeführern und Beamten des Bezirks St. Veit/Glan, eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung am Anwesen des 79-Jährigen durchgeführt. Dabei konnten ca. 1000 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt werden. Weiters wurde milieuübliches Verpackungsmaterial, eine Suchtgiftwaage und ein Aufzuchtzelt vorgefunden.

Ebenso konnten eine abgesägte Schrotflinte samt Munition und ein Dolch sichergestellt werden.

Gegen den 79-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.