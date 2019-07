79-jähriger E-Biker stürzt 20 Meter steile Böschung hinab

Ferndorf. Ein 79-jähriger Kärntner ist am Dienstag mit seinem E-Bike vom Seeradweg Millstätter See bei Ferndorf (Bezirk Villach-Land) abgekommen und 20 Meter über eine steile Böschung gestürzt. Kurz vor dem Ufer kam er laut Polizei in den Büschen zu liegen. Der Verletzte wurde von Passanten gefunden, die Erste Hilfe leisteten und die Rettung verständigten. Er wurde ins Krankenhaus Spittal gebracht.