8-Jährige stürzte von Pferd – schwer verletzt

Feldkirchen. Eine Achtjährige ist am Mittwoch bei einem Unfall auf einem Reitplatz in der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die junge Reiterin eine Lanze mit Ringen in der Hand. Das Pferd dürfte erschrocken sein und machte einen Sprung, das Mädchen stürzte zu Boden. Nach der Versorgung im Landeskrankenhaus Villach wurde es in häusliche Pflege entlassen.