91-jährige Kärntnerin starb Wochen nach Verkehrsunfall

Bad Bleiberg. Eine 91-jährige Kärntnerin ist am vergangenen Freitag, mehr als zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land), an ihren schweren Verletzungen gestorben. Laut Polizei hatte eine 56-jährige Frau, die mit einem Kastenwagen unterwegs war, die 91-jährige Fußgängerin beim Rückwärtsfahren übersehen. Die Frau war mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden.