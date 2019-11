Am Mittwoch bleiben acht Volksschulen in Kärnten geschlossen.

Spittal/Drau. Insgesamt acht Kärntner Schulen werden wegen der Unwettergefahren auch am Mittwoch geschlossen bleiben. Wie der Landespressedienst am Abend meldete, handelt es sich dabei um die Volksschulen in Lind im Drautal, Berg im Drautal, Stall, Heiligenblut, Flattach, Großkirchheim, Mörtschach und Baldramsdorf. Sie alle befinden sich im Bezirk Spittal an der Drau.