Airport-Klagenfurt: Flüge nach Berlin & Palma de Mallorca

Ab Ende März heben gleich zwei zusätzliche Billigfluglinien vom Airport ab.

Klagenfurt. Der neue Eigentümer des Klagenfurter Flughafens Franz Peter Orasch will künftig wieder mehr Passagiere transportieren. Wie berichtet, wird ab Ende März Berlin angeflogen. Der zweite Zielort ist Palma de Mallorca, wie bekannt wurde.

Berlin und Palma de Mallorca wird angeflogen

Rückgang. Im Vorjahr wurden 209.000 Passagiere auf dem Klagenfurter Flughafen gezählt. Das waren um fast 20.000 Passagiere weniger als noch im Jahr 2018. Mit den neuen Flugverbindungen soll sich das allerdings ändern. Ab 31. März heben easyJet und Laudamotion vom Airport Klagenfurt ab.

Mit der Billigfluglinie easyJet geht es zweimal wöchentlich von Klagenfurt nach Berlin. Jeden Dienstag und Samstag hebt die Maschine des Typs Airbus 320 auf dem Airport Klagenfurt in Richtung Berlin-

Tegel ab. Eine solche Direktverbindung in die deutsche Hauptstadt gab es bereits einmal, Eurowings, die Billigfluglinie der Lufthansa, strich die Flüge im Frühjahr 2017 aus ihrem Programm.

Ebenfalls ab dem 31. März fliegt die zur Ryanair gehörende Laudamotion zweimal pro Woche von Klagenfurt nach Mallorca – am Dienstag und am Freitag. Mallorca ist mit 3.600 Quadratkilometern die größte Insel der Balearen. Sie ist von Klagenfurt in zwei Stunden Flugzeit erreichbar. Die Verbindung gibt es vorerst bis Oktober.