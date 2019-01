Alko-Lenker (42) schleift Polizisten bei Fluchtversuch mit

Beamten gefährdet. Am Mittwochabend eskalierte eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Kärnten komplett. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wurde auf der Hochrindl-Landesstraße im Ortsgebiet von Albeck angehalten, weil der Verdacht einer Alkoholisierung bestand. Die Polizisten forderten den Lenker zu einem Alkotest auf. Im Zuge dieser Amtshandlung beugte sich ein Beamter mit dem Kopf durch das offene Fenster der Fahrzeugtüre ins Wageninnere. In diesem Moment gab der 42-jährige Gas und fuhr los, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt. Der Beamte, der sich mit einem Teil des Oberkörpers noch im Fahrzeuginneren befand, konnte sich mit hoher Kraftanstrengung am Lenkrad und an der Innenseite der Fahrertüre festhalten und wurde so über eine Länge von ca 100 Metern mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h über die Fahrbahn geschliffen.

Als der PKW Lenker nach mehreren Aufforderungen die Geschwindigkeit verringerte, gelang es dem Beamten den Fahrzeugschlüssel abzuziehen und so den PKW zum Stillstand zu bringen. In weiterer Folge versuchte der Lenker über die Beifahrertüre zu flüchten, konnte aber vom Beamten festgehalten und in der Folge vorläufig in Verwahrung genommen werden. Ein im Zuge der weiteren Amtshandlung vorgenommener Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung (unter 0,5 Promille). Der Mann wird auf freiem Fuße angezeigt.