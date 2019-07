Amok-Lenker rast über Campingplatz: Ein Verletzter

Kärnten. Ein bisher unbekannter Täter lenkte am 14.7. gegen 21:35 Uhr einen slowenischen PKW in Klagenfurt am Metnitzstrand, beim dortigen Campingplatz, mit weit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete zahlreiche Personen. Einige Campinggäste versuchten, den PKW daran zu hindern und stellten sich in den Weg. Der Lenker gab Gas, ein 25-jähriger Gast aus Holland wurde dabei auf die Motorhaube geschleudert und mitgeführt, bis er seitlich vom Auto fiel, Er erlitt leichte Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in das Klinikum Klagenfurt.

Zwei weitere Personen konnten noch rechtzeitig vor dem Fahrzeug zurückweichen. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde die Polizei verständigt.

Das Tatfahrzeug wurde auf dem Parkplatz des Strandbads leerstehend vorgefunden und mit einer Radklammer versperrt. Die Fahndung nach dem Lenker verlief bislang ergebnislos.