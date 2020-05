Anschlag auf Ex-Frau: Bomben-Attentäter soll in Anstalt

Mit einer ferngezündeten Paketbombe rächte sich ein Ex-Soldat an seiner Ex-Frau.

Das Verbrechen von Guttaring machte sogar erfahrene Ermittler sprachlos. Ein früherer Zeitsoldat des Bundesheeres soll am 1. Oktober gemeinsam mit einem Komplizen seine Ex-Frau Angelika (29) in eine Sprengfalle gelockt haben. Das Duo legte eine Paketbombe vor deren Haustür, klingelte. Als die dreifache Mutter öffnete, explodierte das Päckchen. Das Opfer überlebte nur knapp, das Gesicht der 3-fachen Mutter wurde entstellt. Rudolf V. und sein Komplize wurden gefasst. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die beiden einen weiteren Bombenanschlag auf eine Frau geplant.

Angeklagter: "Wollte ihr nur eins auswischen"

Inzwischen ist die Anklage gegen die Ex-Soldaten eingebracht. Beide müssen sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Gleichzeitig fordert die Staatsanwaltschaft die Einweisung von Rudolf V. in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Er sei zwar voll zurechnungsfähig gewesen, als er im Sorgerechtsstreit um das gemeinsame Kind seine Ex-Frau in die Luft sprengte. Doch von ihm gehe eine derartige Gemeingefährlichkeit aus, dass er in den Maßnahmenvollzug müsse.

Der Ex-Soldat selbst bleibt bei seiner Einlassung. Er habe der Ex nur eins auswischen wollen. Es gilt die Unschuldsvermutung.