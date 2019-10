Arbeiter von einstürzender Mauer verschüttet – tot

Klagenfurt. Eine Person ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Klagenfurt ums Leben gekommen. Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht des ORF Kärnten. Laut ORF war eine Mauer eingestürzt und hatte einen Mann verschüttet.

Der Unfall passierte bei Umbauarbeiten in einer Lagerhalle in der Nähe des Flughafens. Einsatzkräfte waren zu Mittag an Ort und Stelle.

Derzeit werden die geschockten Kollegen des Mannes befragt und auch psychologisch betreut. Die Ermittlungen laufen.