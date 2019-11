Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Klagenfurt. Am 18.11.2019 gegen 01:00 Uhr stürzte ein 33-jähriger Arbeiter in einem Heizkraftwerk in Klagenfurt beim Einhängen von Schallschutztafeln aus einer Höhe von 4 Metern von einer Leiter auf den Betonboden und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.