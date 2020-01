Autofahrer dürfte auf Schneefahrbahn Kontrolle verloren haben. Identität der Beteiligten noch unklar

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist Samstagmittag in Arnoldstein in Kärnten ein Fußgänger ums Leben gekommen, zwei weitere Passanten wurden schwer verletzt. Sie alle wurden offenbar von einem Pkw-Lenker erfasst, der möglicherweise auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen war. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es ich bei den Fußgängern um Berufskraftfahrer handeln.



Die Polizei bestätigte Medienberichte, wonach der Unfall zu Mittag im Dreiländereck passiert war. Nach der Kollision mit dem Pkw dürfte einer der Fußgänger in ein Waldstück geschleudert worden sein. Er starb noch an der Unfallstelle.

Identität der Opfer noch unklar

Die Identität des Mannes sowie seiner beiden verletzten Begleiter war am Nachmittag noch unklar, aber es könnte sich um Weißrussen handeln, so die Vermutung der Beamten. Sie dürften ihre Lkw wegen des Wochenendfahrverbots in der Nähe abgestellt haben und waren zu Fuß unterwegs.