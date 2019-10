Feld am See. Ein 24 Jahre alter Kärntner ist am Dienstagabend bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte er im Freilandgebiet bei Feld am See (Bezirk Villach-Land) in einer Kurve und prallte gegen die Leitschiene. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.