Betrug: Mehrere tausend Euro vom Konto abgebucht

Klagenfurt. Bisher unbekannte Täter schädigten einen 80-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Klagenfurt, indem sie ihm in betrügerischer Absicht einen Link via gefälschter Mail seiner Bank zusandten. Darin wurde er aufgefordert, den Link für die Gewährleistung einer APP-Sicherheit zu bestätigen. Dies wurde von ihm durchgeführt. Tage später merkte er im Zuge eines Besuches bei seiner Bank, dass von seinem Konto ohne seinen Auftrag mehrere tausend Euro in Teilbeträgen abgebucht worden waren. Ob die Überweisungen noch rückgängig gemacht werden können bzw. der Schaden gedeckt ist, kann derzeit nicht angegeben werden