Bluttat in Kärnten: Ist Opfer Polizisten-Gattin?

Schock in Kärnten: Samstagvormittag schoss ein bislang Unbekannter aus seinem Pkw auf eine 56-jährige Frau, die sich in Begleitung eines Kindes befand – Bei dem Opfer soll es sich um die Gattin eines Polizisten handeln.

Drobollach. Bei der 56-jährigen Frau, die Samstagvormittag vor einem Lokal in Drobollach am Faaker See aus einem Auto heraus erschossen wurde, soll es sich laut Medienberichten um die Gattin eines Polizisten handeln. Eine offizielle Bestätigung der Exekutive gibt es dafür jedoch noch nicht.

Zweites Opfer in Wernberg getötet

Das Tötungsdelikt in Drobollach ist offenbar keine Einzeltat gewesen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber oe24 erklärte, war es knapp davor in Wernberg (Bezirk Villach-Land) zu einer weiteren Bluttat gekommen. Eine 62 Jahre alte Frau wurde getötet, allerdings nicht mit einer Schusswaffe. Die Ermittler gingen allerdings davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei der Toten um die Ehefrau des Täters handeln. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht jedoch noch aus.

Danach dürfte der Täter mit dem Auto nach Drobollach gefahren sein. Warum er dort das 56 Jahre alte Opfer erschossen hat, war vorerst völlig unklar. Ein Kind hatte mit angesehen, wie die Frau auf offener Straße von einem Projektil getroffen wurde und am Gehsteig zusammenbrach.

Täter beging Suizid

Der Mann, der am Samstag in Kärnten zwei Frauen getötet hat, ist anschließend nach Tarvis geflüchtet. Dort stellte er sein Auto auf einem Parkplatz ab. Als sich Polizisten dem Fahrzeug näherten, feuerte der Mann drei Warnschüsse ab. Die Beamten ließen sich davon aber nicht beirren, als sie weiter auf das Auto zugingen, erschoss sich der Mann.