Bombenanschlag in Kärnten geklärt - Zwei Männer gestehen

Bei den beiden Männern, die für einen Bombenanschlag auf eine Kärntnerin vor zwei Tagen verantwortlich sind, handelt es sich um einen Soldaten und einen ehemaligen Soldaten. Das bestätigte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Der 29-jährige Zeitsoldat, der das Paket vor dem Haus des Opfers platzierte, wird nun des Dienstes enthoben, sagte Bauer. Für den Mann bedeutet das ein Betretungsverbot von Kasernen - angesichts seiner Festnahme wohl hinfällig - sowie eine Gehaltskürzung um ein Drittel. "Weitere Maßnahmen kann man jetzt noch nicht sagen." Ebenso offen ließ er, wie lange der 28-jährige Ex-Mann des Opfers schon nicht mehr beim Bundesheer ist und auf welche Einsätze die Männer dort spezialisiert waren.

Die durch den Sprengstoffanschlag am Dienstag schwer verletzte Kärntnerin ist am Donnerstag am LKH-Uniklinikum Graz zum zweiten Mal operiert worden. 40 Prozent der Haut waren verbrannt, daher wurden auch Hauttransplantationen durchgeführt. Der Zustand der Frau sei stabil, erklärte Lars-Peter Kamolz, Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie.

"Durch die Explosion der Paketbombe wurden rund 40 Prozent der Haut verbrannt. Die Patientin war lebensgefährlich verletzt - mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades", schilderte Kamolz vor Medien am Donnerstag nach dem mehrstündigen Eingriff. Betroffen waren das Gesicht und die oberen Extremitäten aber auch Brust und Bauch der 27-Jährigen (richtig).

Am Donnerstag wurden die ersten Eigenhaut-Transplantationen an den oberen Extremitäten vorgenommen. Die Haut wurde von den Unterschenkeln genommen, wie Kamolz ausführte. Das Gesicht wurde mit Spezialverbänden, die das Infektionsrisiko minimieren sollen, versorgt. "Ich bin optimistisch, dass wir hier mit diesen Spezialverbänden das Auslangen finden werden", zeigte sich Kamolz optimistisch. Die Kärntnerin befindet sich in Tiefschlaf und sei vorerst außer Lebensgefahr: "Sie muss aber noch intensivmedizinisch betreut werden", sagte der Spezialist für Brandverletzungen und Plastische Chirurgie am Grazer Uniklinikum.

© APA/ANNEMARIE HAPPE

In der nächsten Zeit seien Infektionen der großflächigen Wunden die größte Gefahr: "Wir können nicht Entwarnung geben, weil doch noch eine Infektion eintreten könnte", erklärte Kamolz. "Die Lebensgefahr ist erst gebannt, wenn die Haut komplett geschlossen ist", erläuterte der Mediziner. Bei optimalem weiteren Verlauf sei man "optimistisch, dass das Ganze ohne Langzeitfolgen ausgehen wird und die Patientin keine weiteren Einschränkungen haben wird".

Näheres werden die Grazer Mediziner am Montag oder Dienstag der kommenden Woche sagen können: Dann werden die Verbände gewechselt und es werde sich zeigen, "ob die Hauttransplantate gut angeheilt sind und ob weitere Operationen notwendig sind", sagte Kamolz.

Die dreifache Mutter hat bei der Explosion einer Paketbombe vor ihrer Haustür starke Verbrennungen erlitten. Sie schwebte zuerst in Lebensgefahr und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Graz ins Krankenhaus geflogen. Am Grazer Landeskrankenhaus wurde sie zunächst intensivmedizinisch betreut und dann erstmals operiert.

Das LKH-Uniklinikum in Graz beherbergt ein "Zentrum für Brandverletzte", an dem ein interdisziplinäres Team aus plastischen Chirurgen, Anästhesisten sowie Pflegepersonen, Physio- und Ergotherapeuten zusammenarbeitet. Für hochgradig verletzte Personen wie die Kärntnerin steht ein sogenanntes "Sandbett" zur Verfügung, das mit Mikroglaskugeln gefüllt ist. Diese werden durch einen starken Luftstrom verwirbelt und die Patienten somit "schwebend" gelagert.