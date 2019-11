Brand: Schaden mehrere 10.000 Euro

Bei einem Brand entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Völkermarkt. Am 20.11.2019 gegen 07:30 Uhr brach im Nebengebäude eines Anwesens in Völkermarkt, selber Bezirk, ein Zwischendeckenbrand aus. Dabei stürzte die Decke der Werkstätte im Erdgeschoss ein und die darüber liegende Wohnung wurde durch Rauch und Ruß stark beschädigt. Im Einsatz standen die FF Völkermarkt, St. Margarethen ob Töllerberg und St. Georgen am Weinberg mit insgesamt 30 Mann. Sie konnten ein Ausbreiten der Flammen auf den gesamten Wohnbereich verhindern und den Zwischendeckenbrand rasch löschen.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt; dürfte aber mehrere 10.000 Euro betragen. Personen wurden nicht verletzt, da die betroffene Wohnung derzeit leer steht. Die Brandursache ist bis dato noch unklar.