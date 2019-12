Bub (2) stürzt aus Fenster im ersten Stock

Kind wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstagvormittag in St. Georgen im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) aus einem Fenster im ersten Stock eines Hauses gestürzt und verletzt worden. Laut Polizei wurden in einer Wohnung Fenster ausgetauscht. Als ein Arbeiter ein Fenster entfernte und sich kurz zur Seite drehte, kam der Bub plötzlich ins Zimmer, lief zum Fenster und stürzte durch die Öffnung.

Der Bub blieb auf einer Wiese unter dem Fenster des Mehrparteienhauses liegen. Der Arbeiter verständigte den Vater des Kindes, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche aufhielt, und alarmierte Rettung. Der Zweijährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.