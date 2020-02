Coronavirus: Verdachtsfälle in Kärnten erhärteten sich nicht

Zwei Verdachtsfälle auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus im Bezirk Klagenfurt-Land haben sich nicht erhärtet.

Klagenfurt. Wie das Land Kärnten am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, hätten beide Tests ein negatives Ergebnis gebracht. Damit gibt es derzeit im südlichsten Bundesland keine Verdachtsfälle.



Die beiden Personen hatten nach einem China-Aufenthalt Atemwegsprobleme gehabt und deshalb eine Ärztin aufgesucht. In diesem Zusammenhang rufen die Behörden neuerlich dazu auf, bei einem Verdacht auf Ansteckung mit dem Coronavirus nicht Ordination oder Spitalsambulanz aufzusuchen, sondern sich telefonisch zu melden.