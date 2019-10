Eberndorf. Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in einem Geschäft in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) einsperren lassen und danach ihre Beute über ein Fenster abtransportiert. Laut Polizei hatte sich die Tat zwischen Ladenschluss am Samstag um 13.00 Uhr und Montagfrüh ereignet. Gestohlen wurden Motorsägen, Hochdruckreiniger und Schnellladegeräte, der Schaden beträgt mehrere 1.000 Euro.