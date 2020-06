Doppelmord: 2. Opfer war nur "Beraterin"

Ein Elektriker und schwerer ­Alkoholiker tötete zwei Frauen und danach sich selbst.

Kärnten. Der Akt der Ermittler zu dem Amoklauf von Werndorf, Drobollach und Tarvis steht kurz vor der Schließung: Der Doppelmörder beging ja, wie berichtet, vor den Augen der Carabinieri Selbstmord und die Opfer werden morgen, Samstag, bzw. kommenden Dienstag in den engsten Kreisen der Angehörigen beerdigt. Gleichzeitig sickert immer mehr durch, warum Ernst Johann B. (63) vergangenes Wochenende zuerst seine Frau Barbara und danach am Faaker See die Putzfrau eines Torten-Cafés, Renate Z. (56) aus Ledenitzen, tötete:

Offenbar wollte die Gattin die Scheidung von dem gewalttätigen und mürrischen Handwerker und Trinker, den sie schon mehrmals samt behördlichem Betretungsverbot vor die Tür gesetzt, aber ihm leider immer wieder verziehen und ihn aufgenommen hatte. Jetzt wollte sie die Scheidung – bestärkt durch ihre Freundin Renate Z. (die also nicht die Geliebte des Täters, sondern die „Beraterin des ersten Opfers war).

Enkelin. Seine Ehefrau erschlug der Doppelmörder im Zorn mit einer Axt oder einem Schlagring, dem zweiten Subjekt seines Hasses lauerte er auf und „bestrafte“ es mit einem Kopfschuss. Die Enkelin (5) des Opfers war Zeugin.