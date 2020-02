Eislauf-Unfall: Vater schlitzt Sohn (4) das Gesicht auf

Laut Angaben der Polizei wurde der Bub mit schweren Schnittverletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Weißensee. Ein vierjähriger Bub aus Niederösterreich ist am Sonntag am Kärntner Weißensee (Bezirk Spittal) schwer verletzt worden. Sein eislaufender Vater hatte ihn am Schlitten hinter sich hergezogen und stürzte so unglücklich, dass er mit der Kufe des Schlittschuhs gegen das Gesicht des Kindes stieß. Laut Angaben der Polizei wurde der Bub mit schweren Schnittverletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.