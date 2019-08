Eltern & Tochter (9) starben bei Crash in Cabrio

Tränen-Drama bei St. Veit: Bei einem schweren Verkehrsunfall kamen Montagnachmittag vier Menschen ums Leben. Wie die Polizei bekannt gab, handelte es sich um ein Elternpaar (44 und 36) und ihre 9-jährige Tochter. Auch der Lenker (48) des anderen Fahrzeuges wurde getötet.

Das Unglück ereignete sich auf der vierspurig ausgebauten B 317 zwischen Landbrücken und Mölbling, die leider keine bauliche Trennung als Schutz vor dem Gegenverkehr, sondern nur eine doppelte Sperr­linie hat. Die Unfallwracks hatten beide Sankt Veiter Kennzeichen. Ausgelöst wurde der Horror durch den Fahrer eines schwarzen Kombis, der zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte, ins Schleudern geriet und hernach in das rote Cabrio donnerte, in dem die Eltern mit ­ihren beiden Kindern saßen. In diesem Auto überlebte nur der 13-jährige Sohn, der jetzt Vollwaise ist.

Erhebungen

Unter Schock standen sowohl die Feuerwehrleute und alle anderen beteiligten Helfer am Unfallort. Warum der 48-Jährige auf der schnurgeraden Strecke auf die falsche Straßenseite kommen konnte, war am Montagabend noch nicht bekannt – die Unfallerhebungen sind noch nicht abgeschlossen.