Erwischt: Nach 35 Jahren ohne Führerschein

Bez. St. Johann im Pongau/Klagenfurt. Rund 35 Jahre lang war ein Klagenfurter als Außendienstmitarbeiter einer Firma mit dem Auto unterwegs, ohne je einen Führerschein besessen zu haben. Am Dienstagabend wurde ihm eine Tempokontrolle der Polizei im Salzburger Pongau zum Verhängnis: Der aus Tirol stammende Kärntner wurde in einer 80er-Beschränkung mit 129 km/h "geblitzt" und angehalten, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der 53-Jährige nie einen Führerschein besessen hatte, aber seit seinem 18. Lebensjahr als Außendienstler mit Fahrzeugen unterwegs war. Die Polizisten ordneten die Zwangsabstellung des Wagens an, der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.