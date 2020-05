Fahndung: Jugendlicher mit Messer attackiert

17-Jähriger erlitt Schnittwunde am Unterkörper. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist Montagfrüh am Hauptbahnhof Villach von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, erlitt der Jugendliche eine Schnittwunde am Unterkörper. Der Täter flüchtete, eine Fahndung verlief vorerst ergebnislos.

Der junge Villacher war gegen 5.45 Uhr am Bahnhof unterwegs, als er von einem Mann angerempelt wurde. Als der 17-Jährige ihn zur Rede stellte, zog dieser ein Messer. Laut Aussage des Jugendlichen wollte ihn der Unbekannte damit im Gesicht verletzen. Er konnte diesen Angriff aber abwehren, woraufhin ihn der Täter am Unterkörper verletzte. Das Opfer wurde ins Krankenhaus Villach eingeliefert.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und korpulent beschrieben. Er hat dunkle Haut, einen Drei-Tage-Bart und trug zur Tatzeit einen grünen Kapuzenpullover und dunkelblaue Jeans.