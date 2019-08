Feuer-Unfall bei Ritterspielen

Spittal/Drau. Am 17.08.2019 gegen 21:50 Uhr führten bei den Ritterspielen in Seeboden, Schloßau, Gemeinde Seeboden, Bezirk Spittal/Drau, zwei Reiter mit Fackeln eine Feuershow auf ihren Pferden auf, als plötzlich eines der Pferde erschrak und samt dem Reiter, einem 56 Jahre alten deutschen Staatsbürger, in Richtung der Zuschauer durchging.

Die verwendeten Fackeln sind mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt, welche normalerweise während der Show auf den Boden gegossen wird, um damit Feuerkreise zu ziehen.

Als das Pferd in Richtung Zuschauer galoppierte, schwappte ein Teil der brennenden Flüssigkeit in Richtung der Zuschauer. Dabei wurde ein 34 jähriger Mann, ebenfalls deutscher Staatsbürger, am Unterschenkel getroffen und erlitt eine mittelschwere Verbrennung. Er wurde von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht.