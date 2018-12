Feuer in Stall: 196 Ziegen verbrannt

Die dramatischen Szenen ereigneten sich am Montagabend in dem Milchziegenbetrieb eines 33-jährigen Landwirts in Fürnitz bei Villach. Das Feuer brach gegen 21 Uhr auf dem Biobauernhof aus. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, stand der Stall und das Heulager bereits in Vollbrand. Die 196 Saanen-Milchziegen (eine Schweizer Rasse mit kurzem weißen Haar) konnten nicht mehr aus dem Stallgebäude gerettet werden. Die Tiere kamen in den Flammen ums Leben. Nur fünf Pferde konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

© FF Gödersdorf

Laut Feuerwehr Fürnitz wusste man bis Redaktionsschluss nicht, wo das Feuer entstanden war – es habe eine Explosion gegeben und das gesamte Gebäude fing Feuer. Im Löscheinsatz standen elf Feuerwehren mit insgesamt 196 Mann.

Der Biobetrieb verarbeitete die Ziegenmilch zu Käse und anderen Milchprodukten. Die Ziegen werden mit eigenem speziellen Heu gefüttert.