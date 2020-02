Forstunfall: 63-jähriger Landwirt schwer verletzt

Bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Friesach, Bezirk St. Veit/Glan, wurde Freitagvormittag ein 63-jähriger Landwirt von einem Baum am Bein getroffen und schwer verletzt.

Friesach. Sei anwesender Sohn leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Bergung des Verletzten, an der sich auch 20 Einsatzkräfte der FF Zeltschach und Friesach beteiligten, wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht.