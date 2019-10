Freier brach Prostituierter die Knochen

Ein betrunkener Kosovare (38) gönnte sich in einem Rotlicht-Etablissement in Villach mit einer Prostituierten (20) aus Rumänien ein Schäferstündchen. Als der Freier mit der Liebesdienerin am Zimmer war, eskalierte die Situation. Der 38-Jährige stieß die junge Frau brutal zu Boden und brach ihr ­dabei Elle und Speiche des rechten Arms. Dann fuhr der 38-Jährige davon, kehrte jedoch wenig später zu Fuß wieder ins Bordell zurück. Dort wartete bereits die Polizei, die den aggressiven Freier festnahm.