Gewerbsmäßiger Betrug im Internet: 25-Jähriger von Polizei ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der PI Feldkirchen nun einen 25-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wegen gewerbsmäßigen Betruges ausforschen.

Er wird verdächtigt, im Jahr 2019 in insgesamt 23 Fällen über Internetplattformen Autoteile angeboten zu haben, ohne sie jemals besessen zu haben, oder Autoteile mehrmals verkauft zu haben. Der 25-Jährige ist zu allen Fällen geständig. Als Motiv gab er an, in Geldnot gewesen zu sein. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Der Mann wird angezeigt.