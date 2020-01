Glatteis & Auto-Überschlag: A10 gesperrt

Extremes Glatteis und ein Pkw-Überschlag sorgen seit den frühen Morgenstunden für Chaos auf der Tauernautobahn.

In Wien und Niederösterreich beginnen heute die Semesterferien. Vor einem Verkehrschaos wurde bereits gewarnt, dass es aber schon in der Nacht lsogeht, konnte keiner erahnen. Auf der A10 sorgten extreme Glätte und ein Unfall für einen Stillstand. Die Tauernautobahn ist seit kurz vor 4 Uhr in der Früh in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund: Glatteis und rund 100 MWer den Weg über die A10 in beiden Richtungen gesperrt.

Aufgrund von Eisregen auf Salzburger Seite zwischen Zederhaus und Tauerntunnel wurde der Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Dauer der Sperre vermutlich 1 Stunde. Der Rückstau vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg beträgt derzeit ca. 3 Kilometer. Und in Richtung Villach hat sich ein Auto rund 100 Meter nach dem Tauerntunnel überschlagen. Auch hier geht nichts mehr.