Historische Brücke crasht auf Traktor-Lenker

Maria Saal. Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag mit seinem Traktor in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) eine historische Holzbrücke zerstört. Er streifte mit dem Frontlader seines Fahrzeugs die Konstruktion am Freilichtmuseum Maria Saal, worauf die Brücke einstürzte.

© LPD Kärnten

Die Fußgängerbrücke wurde total zerstört. Die Museumsstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

© LPD Kärnten

Der Traktor wurde verschüttet, der Lenker blieb dabei unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.