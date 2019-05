Eine hochschwangere Grazerin und ihr Mann sind Samstagmittag am Wörthersee in Seenot geraten: Sie haben die Schiffsschraube ihres Bootes vor der Halbinsel Maria Wörth verloren. Dadurch wurde ihr Elektroboot manövrierunfähig. Die Bootsstreife Reifnitz rückte aus und zog das Paar - sie ist 26, er 32 Jahre alt - zurück an Land. Beide blieben unverletzt.