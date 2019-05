Illegales Autorennen bei GTI-Treffen am Wörthersee

Zwei Golffahrer aus der Schweiz konnten das am 29. Mai in Reifnitz am Wörthersee startende jährliche GTI-Treffen offenbar nicht mehr erwarten.

PS-stark

Das Duo (23 und 47 Jahre) reiste bereits zum Vortreffen des Events, das von Donnerstag bis Sonntag rund um den Wörthersee und dem Faaker See stattfand, an, um ihre PS-starken Boliden zu testen.

Nebeneinander. Dabei stachelten sich die beiden solange an, bis sie sich auf der Südautobahn (A 2) Richtung Villach ein illegales Wettrennen lieferten. Auf Höhe Krumpendorf wurde schließlich eine Polizeistreife auf die Raser, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h unterwegs waren, aufmerksam und nahm die Verfolgung der Autos auf. Anschließend bretterten die GTI-Fans nebeneinander mit 160 km/h durch einen Baustellenbereich, in dem lediglich ein Tempo von 60 km/h erlaubt war.

Gestoppt

Bei der Abfahrt in Velden konnten die Schweizer von der Polizei eingeholt und angehalten werden. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein und nahmen den beiden Rasern an Ort und Stelle ihre Kennzeichentafeln ab. Zudem wurden bei der Fahrzeugkontrolle mehrere Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz festgestellt.