Immer mehr Kärntner finden wieder einen Job

Kärnten. „Die gute Entwicklung am Kärntner Arbeitsmarkt hat sich im Februar fortgesetzt“, sagt Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer AMS Kärnten. Die Nettoarbeitslosigkeit (Arbeitsuchende & Personen in Schulung) ist um 3,9 % gesunken. Hier sind mit 27.606 Personen, also um 1.109 weniger registriert, als im Februar des Vorjahres. Insgesamt sind 24.681 Personen als arbeitssuchend gemeldet. Bei den in Schulung befindlichen Personen beträgt das Minus 5,1 Prozent.

Nachfrage. „Nahezu in allen Bereichen gab es eine große Nachfrage nach Arbeitskräften, Treiberbranchen waren dabei insbesondere der Bau, Tourismus und Büroberufe. Sehr erfreulich ist auch die Zunahme an offenen Lehrstellen, allen voran im Handel, Gastgewerbe und im Baubereich“, freut sich Wedenig. Zum Stichtag Ende Februar waren 556 offene Lehrstellen beim AMS Kärnten gemeldet. Das ist, laut Wedenig, eine Zunahme von 148 bzw. 36,3 Prozent.

Rückgang. Einen Rückgang von 6,3 Prozent gebe es bei den Jugendlichen bis 25 Jahre. Allerdings gebe es bei den Männern eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 92 Personen oder 1,6 Prozent. Bei den Frauen gibt es hingegen eine Zunahme um 3,8 Prozent, das sind 128 Frauen mehr als im Februar des Vorjahres.