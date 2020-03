Kärnten: 16-Jähriger geriet bei Bergtour in Not

Ein 16-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei einer Schneeschuhwanderung in den Gailtaler Alpen nahe Paternion (Villach-Land) in Bergnot geraten.

Paternion. Laut Polizei verstieg er sich am Rückweg vom Gipfel, geriet in steiles, teils felsiges Gelände und verständigte in der Abenddämmerung seinen Vater, der die Bergrettung alarmierte. Vom Hubschrauber aus wurde der Bursche entdeckt und in Sicherheit gebracht. © Flugeinsatzstelle Klagenfurt