Kärnten-Killer trank nach Doppelmord noch Kaffee

Nachdem er zwei Frauen (56,64) in Kärnten ermordete, trank der Killer in Tarvis noch einen Kaffe, bevor er sich bei Ankunft der Polizei das Leben nahm.

Tarvis (Italien). Neue Details rund um den Doppelmord im Kärntner Bezirk Villach: Der Mann, der am Samstag in Kärnten zwei Frauen getötet hat, ist anschließend nach Tarvis geflüchtet. Laut Berichten italienischer Medien soll er sich nach der grauenvollen Mordserie bei seiner Ankunft in Tarvis in eine Pizzeria im Lepre gesetzt haben, wo er einen Kaffee getrunken und sich mit einigen Bekannten unterhalten hätte. Als er das Restaurant wieder verließ und sich auf den Weg zu seinem Auto machte, rückte bereits die italienische Grenzpolizei an.

Die italienische Polizei bestätigte auf Anfrage der APA, sie seien von ihren österreichischen Kollegen informiert worden, dass ein mutmaßlicher Mörder wahrscheinlich nach Italien flüchten wolle. Am Vormittag fiel den Tarviser Beamten das Auto auf dem Parkplatz nahe der Autobahn auf. Der Täter, es handelt sich um einen 64 Jahre alten Kärntner, schoss zuerst drei Mal in die Luft, bevor er Selbstmord beging.