Kärntner Killer: Plante er noch weitere Morde?

Laut einem Informanten soll er nämlich nach dem Mord an seiner Ex-Frau seine Tochter angerufen und ins Telefon geschrien haben, dass er heute „noch mehr Leute töten“ würde.

Ernst Johann B. hat am Samstag in Drobollach am Faaker See zuerst seine Ehefrau und dann seine Geliebte getötet. Im Anschluss an den Doppelmord flüchtete er nach Tarvis und richtete sich selbst.

Wie ÖSTERREICH erfuhr, hatte die Ex-Frau nach Drohungen sowie Gewaltexzessen ihres Ex-Mannes ein Betretungsverbot gegen ihn erwirkt. Samstag um 7 Uhr früh setzte er sich auf brutalste Art und Weise darüber hinweg. Auf noch nicht geklärte Weise drang er in das Haus ein und erschlug die 62-jährige Ex-Frau mit einer Axt. Nach der furchtbaren Bluttat fuhr er mit seinem weißen Lieferwagen ins wenige Kilometer entfernte Drobollach am Faaker See und erschoss die Putzfrau eines bekannten Torten-Cafés, bei der es sich um seine Ex-Freundin gehandelt haben soll. Die 56-jährige Renate Z. soll sich ebenfalls von dem beziehungsmäßig eher schwierigen Kärntner getrennt haben. Sie starb um 8.30 Uhr auf dem Weg vom Lokal zu ihrem Auto durch einen Kopfschuss. Mit im Auto saß die 5-jährige Nichte der Frau. Das Kind musste alles mitansehen.

© APA/GERT EGGENBERGER