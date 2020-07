In der Wohnung des 19-Jährigen wurden fünf Messer, ein Schwert, ein Baseballschläger und zwei Druckluftwaffen sichergestellt.

Ein 19-jähriger Klagenfurter hat am Dienstag einen elfjährigen Nachbarbuben schon zum zweiten Mal mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizei hatte das Kind zuvor eine Tür in der Wohnanlage offengelassen. In der Wohnung des 19-Jährigen wurden fünf Messer, ein Schwert, ein Baseballschläger und zwei Druckluftwaffen sichergestellt. Er wird angezeigt.