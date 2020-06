22-Jährige fuhr gegen eine Betonwand - Beifahrerin schwer verletzt.

Klagenfurt. Eine 22-jährige Kärntnerin aus Pörtschach ist in der Nacht auf Sonntag in Techelsberg (Bez. Klagenfurt-Land) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Lenkerin kam mit einem Pkw vor einer Unterführung von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Betonwand. Sie starb noch an der Unfallstelle. Eine ebenfalls 22-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.