Kärntnerin wollte Kredit – Tausende Euro an Betrüger überwiesen

St. Veit an der Glan. Eine 73-jährige Pensionistin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist Internetbetrügern auf den Leim gegangen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sie im Juli versucht, bei einer Onlinebank einen Kredit zu bekommen. Dabei wurde sie aufgefordert, zuerst mehrere 1.000 Euro zu bezahlen, was die Frau auch tat. Erst nach der sechsten Geldforderung ging sie zur Polizei.