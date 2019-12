Die Kritik ist jetzt groß, weil es in Klagenfurt insgesamt 113 Sammelstellen gibt.

Klagenfurt. Müllinseln werden immer öfter für die illegale Entsorgung von Sperrmüll bis Biomüll verwendet. So wurden heuer allein in Klagenfurt über 40 Tonnen Sperrmüll auf diese Weise entsorgt, um 20 Prozent mehr als 2018. Obwohl es in Klagenfurt insgesamt 113 Sammelstellen mit Glas- und Bekleidungscontainern gibt.