Ein 49-Jähriger stürzte bei dem Brand sieben Stockwerke in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Klagenfurt kostete einen Mann am Ostermontag das Leben. Am Nachmittag brach ein Feuer in der Wohnung im siebten Stock aus. Da der 49-Jährige offenbar nicht vor den Flammen flüchten konnte, versuchte er über seinen Balkon in Sicherheit zu kommen.

Aus purer Verzweiflung entschied er sich zu springen. Den Sturz aus dieser Höhe hat er jedoch nicht überlebt. Als Nachbarn den Brand bemerkten, riefen sie sofort die Feuerwehr. In Minutenschnelle waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten den Brand. Durch das Feuer wurde nicht nur die Wohnung des Opfers beschädigt, sondern auch jene oberhalb. Zum Glück befanden sich aber dort keine Personen.

Wie es zu diesem schrecklichen Unglück kommen konnte, ist noch unklar.