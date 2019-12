Klagenfurt soll  jetzt zur ›Smart City‹ werden

Neue Parkplätze könnten zur Verkehrsentlastung in der Landeshauptstadt führen.

Klagenfurt. In und um Klagenfurt nimmt das Verkehrsaufkommen immer weiter zu. Ebenfalls stark zugenommen haben die Insellösungen, die laut Tourismusverband und Wirtschaftskammer zu Chaos und Unübersichtlichkeit auf den Straßen führen. Daher wird jetzt ein ganzheitliches Verkehrskonzept gefordert.

© WKK/Dietmar Wajand

Neue Parkplätze sollen zur Entlastung führen

Stadttheater. Die angespannte Bus-Park-Situation rund um das Klagenfurter Stadttheater sei in einem ersten Schritt gelöst worden. Alle Stellplätze vor dem Stadttheater werden zu Ein- und Ausstiegsplätzen, geparkt wird bei der Klagenfurter Messe oder beim Wörthersee-Stadion. Der Ausstieg ist entweder in der Radetzkystraße, in der St. Ruprechter Straße beim Messe-Haupteingang oder in der Adlergasse im Bereich des Landesmuseums.

Parkplätze. Für eine zeitgemäße Citylogistik und ein modernes Verkehrsleitsystem spricht sich auch der Obmann des Klagenfurter Tourismusverbandes, Adi Kulterer, aus: „Wichtig ist, dass ein Leitsystem die historischen Plätze, die Klagenfurter Stadtteile, die touristischen Hauptattraktionen und die Hotellerie beinhaltet.“ In Klagenfurt seien gerade Touristen oft im Blindflug unterwegs. Auch der Bereich Parkplätze – und im Optimalfall deren Verfügbarkeit – gehöre hier mitgedacht und eingebaut. Der Bau des neuen Hallenbades, der Lakeside Park, die Universität, das Strandbad, Veranstaltungen im Stadion, der Autobahnzubringer – all das verlangt neue Parkplätze. „Ich gehe davon aus, dass wir mit 5.000 neuen Parkplätzen durch eine Garage eine deutliche Entlastung erreichen“, so Kulterer.

Tempo. Kritik übt Kulterer an der Umsetzung: „Der Tourismus und die Wirtschaft haben keine Zeit für jahrelange Diskussionen. In Klagenfurt werden oft Projekte zerredet, die im Normalfall in wenigen Monaten umgesetzt werden können.“