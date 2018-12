Laufende Motorsäge traf Kärntner am Kopf

- Ein 60-Jähriger ist am Donnerstag in Mauthen (Bezirk Hermagor) von einer laufenden Motorsäge am Kopf getroffen und verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann Äste festgehalten, während sein 35-jähriger Sohn diese abschnitt. Dabei verklemmte sich die Säge, das Schwert schnellte nach oben und traf den 60-Jährigen, der Schnittverletzungen erlitt. Der Mann wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.