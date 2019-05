Lkw-Anhänger fing auf Südautobahn in Kärnten Feuer

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Pörtschach und Krumpendorf in Fahrtrichtung Klagenfurt hat am Dienstag gegen 16.40 Uhr ein Lkw-Anhänger Feuer gefangen. Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die Autobahn gesperrt. Bei der Polizei hieß auf APA-Anfrage es gegen 17.15 Uhr, der Brand sei bereits gelöscht, die Aufräumarbeiten dauerten aber noch an. Als Brandursache vermutete man einen Reifendefekt