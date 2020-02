Loibltunnel nach Auto-Brand gesperrt

Die Sperre bleibt bis nach einem Augenschein durch den Straßenerhalter aufrecht.

Am Montag um etwa 17.45 Uhr fuhr ein Mann aus Slowenien mit seinem PKW auf der Loiblpassstraße (B 91) von Slowenien kommend durch den Loibltunnel, Gd Ferlach, Bez. Klagenfurt-Land. Etwa 550 Meter nach der Einfahrt in den Tunnel begann der PKW aus unbekannter Ursache zu brennen, wie die LPD Kärnten in einer Aussendung schreibt.

Der PKW-Lenker konnte sich selbstständig auf die slowenische Seite in Sicherheit bringen. Das Löschen des Brandes musste von der slowenischen Seite aus erfolgen, weil der gesamte Rauch in Richtung Österreich zog. Der PKW brannte vollständig aus.

© FF Ferlach

Der Fahrzeuglenker wurde zur Abklärung ins Sanitätshaus nach Trzic gebracht. Der Loibltunnel ist seit dem Brand für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre bleibt bis nach einem Augenschein durch den Straßenerhalter aufrecht.

© FF Ferlach

Im Einsatz standen auf österreichischer Seite die FF Kirschentheuer, Unterbergen und Ferlach mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften. Auf slowenischer Seite standen die Feuerwehren des Großraumes Trzic mit 18 Fahrzeugen und 62 Kräften im Einsatz.